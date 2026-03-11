Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|An deutschen Flughäfen
|
11.03.2026 11:47:00
Lufthansa-Aktie tiefer: Streit um Gehalt und Altersversorgung - Pilotenstreik angekündigt
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen.
Hintergrund der Arbeitskampfmassnahmen sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo.
Lufthansa kündigt Sonderflugplan wegen Pilotenstreik an
Die Lufthansa arbeitet angesichts des bevorstehenden Pilotenstreiks an einem Sonderflugplan. Dieser soll bis spätestens 14:00 Uhr veröffentlich werden. Die Airline hat dazu nach eigenen Angaben einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestanzahl an Flügen anbieten zu können. Geplant sei, dass Discover Airlines und Lufthansa CityAirline ihr Programm in Deutschland planmässig fliegen und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen werden.
Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte zum Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC): "Diese Eskalation ist in keiner Weise nachvollziehbar. Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran-Krieg ein neues Ausmass geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind."
Die Pilotengewerkschaft hatte am Vortag für Donnerstag und Freitag zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen.
Im XETRA-Handel verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,39 Prozent auf 8,01 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
