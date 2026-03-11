Lufthansa-Aktie tiefer: Streit um Gehalt und Altersversorgung - Pilotenstreik angekündigt

Bestreikt werden Flüge, die am 12. und 13. März von deutschen Flughäfen starten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Davon ausdrücklich ausgenommen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten Flüge der beiden Passagierairlines aus Deutschland zu den folgenden Destinationen: Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Gewerkschaft betonte, dass auch keine Flüge aus aktuellen Krisengebieten von den Streikmassnahmen betroffen sein werden.

Hintergrund der Arbeitskampfmassnahmen sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo.

Lufthansa kündigt Sonderflugplan wegen Pilotenstreik an

Die Lufthansa arbeitet angesichts des bevorstehenden Pilotenstreiks an einem Sonderflugplan. Dieser soll bis spätestens 14:00 Uhr veröffentlich werden. Die Airline hat dazu nach eigenen Angaben einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestanzahl an Flügen anbieten zu können. Geplant sei, dass Discover Airlines und Lufthansa CityAirline ihr Programm in Deutschland planmässig fliegen und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen werden.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte zum Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC): "Diese Eskalation ist in keiner Weise nachvollziehbar. Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran-Krieg ein neues Ausmass geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind."

Die Pilotengewerkschaft hatte am Vortag für Donnerstag und Freitag zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen.

Im XETRA-Handel verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,39 Prozent auf 8,01 Euro.

DOW JONES