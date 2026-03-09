Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
73.66 €
Abst. Kursziel*:
-11.76%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
73.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.88%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
09.03.26
|Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein (finanzen.ch)
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
06.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
06.03.26