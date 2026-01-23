Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
65.68CHF
0.22CHF
0.34 %
15:28:16
SWX
23.01.2026 13:41:10
Henkel vz Underweight
Henkel vz.
66.15 CHF -1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Henkel seien sie neutral bis negativ angesichts der Stagnation bei Reinigungs- und Pflegeprodukten./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
71.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
71.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
