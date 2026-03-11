Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

11.03.2026 09:35:27

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
70.26 € 		Abst. Kursziel*:
-7.49%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
69.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.31%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

