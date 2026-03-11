Henkel vz. 64.33 CHF -2.70% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.