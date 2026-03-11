Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 550.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 474.01
|
Abst. Kursziel*:
16.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 475.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.56%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Analysen zu Linde plc
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|370.29
|-0.06%
