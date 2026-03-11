Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

370.29
CHF
-0.23
CHF
-0.06 %
16:13:11
BRXC
11.03.2026 14:07:55

Linde Buy

Linde
370.70 CHF 0.05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 550.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 474.01 		Abst. Kursziel*:
16.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 475.93 		Abst. Kursziel aktuell:
15.56%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 370.29 -0.06% Linde plc