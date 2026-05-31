Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’327 0.5%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9157 0.1%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’489 0.4%  Bitcoin 53’008 -5.5%  Dollar 0.7877 0.2%  Öl 95.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Logitech2575132Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro
Victoria's Secret-Aktie mit klettert kräftig nach oben: Quartalszahlen sorgen für Applaus
Anleger flüchten panisch: Fulcrum Therapeutics-Aktie bricht nach bitterem Rückschlag deutlich ein
GoPro-Aktie in Grün: Unternehmen sieht Fortbestand durch stark gestiegenen Preise für Speicherchips gefährdet
Tesla-Aktie fester: Konzern liefert deutlich mehr Fahrzeuge aus chinesischer Produktion aus
Suche...
eToro entdecken

HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

3.86
CHF
-0.08
CHF
-2.13 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.06.2026 18:50:12

HelloFresh Neutral

HelloFresh
3.86 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,50 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie in seinem Bewertungsmodell Steuereffekte, die 2026 ausgeprägter sein dürften als im Vorjahr./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4.22 € 		Abst. Kursziel*:
-21.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.02%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten