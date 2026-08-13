EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz

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Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz



13.08.2026 / 06:58 CET/CEST

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Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf

Profitabilität und Effizienz Die HelloFresh-Gruppe erzielte im zweiten Quartal 2026 entsprechend den Erwartungen einen Umsatz von ca. €1,5 Mrd. [1] (Q2 2025: €1,7 Mrd., -7,8 % währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr)

[1] Das bereinigte EBITDA („AEBITDA“) erreichte im zweiten Quartal 2026 wie erwartet €120,6 Mio. auf Gruppenebene (Q2 2025: €158,5 Mio.)

Das Segment Kochboxen zeigte im zweiten Quartal 2026 eine starke operative Resilienz mit einer währungsbereinigten AEBITDA-Marge von 15,2 % (Q2 2025: 15,2 %)

Anhaltender operativer Fokus: Effizienzprogramm auf Kurs, 85 % aller geplanten Massnahmen bis Ende H1 2026 umgesetzt Berlin, 13. August 2026 – Die HelloFresh SE („HelloFresh“ oder „Gesellschaft“) hat heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft betonte dabei ihren anhaltenden strategischen Fokus auf Profitabilität und Effizienz und verwies auf positives Momentum bei Bestandskunden durch das „Refresh“-Programm zur Produktverbesserung. In den Ergebnissen spiegelt sich eine gezielte Transformation des Unternehmens wider: Die bewusste Entscheidung, Umsatzqualität und Margen gegenüber kurzfristigem Wachstum zu priorisieren. Die HelloFresh-Gruppe erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von ca. €1,5 Mrd. gegenüber €1,7 Mrd. im zweiten Quartal 2025 (-7,8 % währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr). Der Umsatz im Segment Kochboxen ging währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr um -8,9 % zurück, der Umsatz im Segment Fertiggerichte („Ready-to-Eat“, „RTE“) um -8,4 % – beide Entwicklungen liegen im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft. Der Umsatz im Segment Sonstige, das in erster Linie die neueren Unternehmungen in den Bereichen Premium-Fleisch, -Fisch und -Meeresfrüchte sowie Tiernahrung umfasst, stieg währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr um 36,1 %. Das AEBITDA betrug im zweiten Quartal 2026 wie erwartet €120,6 Mio. (Q2 2025: €158,5 Mio.) auf Gruppenebene, wobei das Segment Kochboxen eine währungsbereinigte AEBITDA-Marge von 15,2 % erzielte (Q2 2025: 15,2 %). Die HelloFresh-Gruppe erreichte im ersten Halbjahr 2026 eine währungsbereinigte AEBITDA-Marge von 4,5 % (H1 2025: 6,0 %). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum lässt sich primär auf folgende Faktoren zurückführen: einmalige Auswirkungen durch Winterstürme von ca. €25 Mio. im ersten Quartal 2026, vorab geleistete Investitionen in das „Refresh“-Programm zur Produktverbesserung sowie ein geringeres Geschäftsvolumen. Die HelloFresh-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen positiven Free Cashflow von €49,4 Mio. (H1 2025: €156,4 Mio.). Strategischer Fokus auf Profitabilität und Effizienz bleibt unverändert Die Gesellschaft setzt ihre auf Profitabilität und Effizienz ausgerichtete Strategie weiterhin konsequent um. Dazu gehören klare Zielvorgaben bezüglich der Marketing-Rendite, die Fokussierung auf qualitativ hochwertigere Kunden, und Produktverbesserungen, die an den Präferenzen dieser Kunden ausgerichtet sind. Infolgedessen lieferte die HelloFresh-Gruppe im zweiten Quartal 2026 21,8 Millionen Bestellungen aus, gegenüber 25,3 Millionen im zweiten Quartal 2025 (-13,7 % gegenüber dem Vorjahr), wobei sie die Marketingausgaben bewusst reduziert hat – ein strategischer Trade-off, der sich voraussichtlich auch in den kommenden Quartalen fortsetzen wird. Die Marketingausgaben sanken im zweiten Quartal 2026 um €45,2 Mio. auf 14,9 % des Umsatzes (Q2 2025: 16,3 %). Das geringere Bestellvolumen wurde teilweise durch einen höheren durchschnittlichen Bestellwert („Average Order Value“; „AOV“) ausgeglichen, der währungsbereinigt um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr auf €71,0 anstieg (Q2 2025: €66,7). Der höhere AOV ist vor allem auf Produktverbesserungen, mehr Add-on-Bestellungen sowie einen höheren Anteil an Premium-Rezepten zurückzuführen.

Ausserdem bleibt das Effizienzprogramm der Gruppe auf Kurs: Ca. 85 % aller geplanten Massnahmen wurden bis Ende des ersten Halbjahres 2026 umgesetzt. Bestandskunden reagieren positiv auf die Produktverbesserungen im Rahmen des „Refresh“-Programms, was sich bei dieser Kundenkohorte in steigendem AOV und höheren Bestellraten in den beiden wichtigsten Produktkategorien äussert. In Märkten wie den USA und Skandinavien, in denen Produktverbesserungen als erstes eingeführt wurden, ist der positive Effekt auf das Verhalten von Stammkunden noch stärker ausgeprägt. Die Ergebnisse bestärken das Unternehmen bezüglich des weiteren Verlaufs des „Refresh“-Programms in anderen Märkten. Der positive Effekt von Produktverbesserungen auf die Kundenakquise ist weniger stark ausgeprägt, da die Akquise-Raten weiterhin durch die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen und die Verbraucherstimmung beeinflusst werden. Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh, sagte: „Unsere Produktverbesserungen stossen bei den Kunden, die uns am besten kennen, auf eine spürbar positive Resonanz: Bestellraten und Warenkorbgrössen unserer Stammkundenbasis entwickeln sich in die richtige Richtung. Bei der Neukundenakquise verfolgen wir im aktuellen Konsumklima einen bedachten, strategischen und datengestützten Ansatz. Die strukturelle und finanzielle Stärke unseres Geschäfts stimmt uns dabei zuversichtlich. Unsere Margen sind im gesamten ersten Halbjahr robust geblieben: Unser Kochboxengeschäft erzielt weiterhin branchenführende Profitabilität im FMCG-Sektor und die Ready-to-Eat-Margen verbesserten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025.“ Prognose für 2026 Die Gesellschaft bestätigt ihre AEBITDA-Prognose für die HelloFresh Gruppe für das Gesamtjahr 2026 von währungsbereinigt €375-425 Mio. Der erwartete Umsatz auf Gruppenebene entwickelt sich in Richtung des unteren Endes der bereits veröffentlichten Prognose von währungsbereinigt -3 % bis -6 % für das Gesamtjahr 2026. Weitere Erkenntnisse zur Entwicklung im verbleibenden Jahresverlauf werden nach der Back-to-School-Kampagne erwartet, einem wichtigen Saisonhöhepunkt für die Neukundenakquise. Kennzahlen Konzern Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 21,84 25,32 (13,7%) 46,78 53,53 (12,6%) Mahlzeiten (in Mio.) 1, 2 183,6 214,6 (14,5%) 395,0 455,1 (13,2%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 70,2 66,7 5,2% 68,3 67,4 1,3% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 71,0 66,7 6,5% 71,0 67,4 5,4% Kochboxen Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 16,59 19,52 (15,0%) 35,87 41,57 (13,7%) Mahlzeiten (in Mio.) 1, 2 139,8 165,4 (15,5%) 304,1 353,2 (13,9%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 63,9 60,2 6,2% 62,2 60,7 2,5% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 64,5 60,2 7,1% 64,2 60,7 5,7% Fertiggerichte Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 4,98 5,55 (10,4%) 10,38 11,49 (9,6%) Mahlzeiten (in Mio.) 1, 2 39,5 45,2 (12,6%) 82,8 93,9 (11,8%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 85,4 86,2 (0,9%) 84,5 88,4 (4,5%) Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 87,1 86,2 1,1% 89,5 88,4 1,2% Sonstige Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 0,28 0,24 13,9% 0,52 0,47 10,6% 1 Ohne The Pets Table und Nahrungsergänzungsmittel von Factor US.

2 Enthält Produkte der Marke GoodChop, die dem Segment Sonstige mit 4,3 Mio. Mahlzeiten für den 3-Monatszeitraum zum 30. Juni 2026 (Q2 2025: 4,1 Mio.) und 8,0 Mio. für den 6-Monatszeitraum zum 30. Juni 2026 (H1 2025: 8,0 Mio.) zugeordnet sind. Operative Kennzahlen Konzern (in EUR Mio.) Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Umsatzerlöse 1 1.549,9 1.699,6 (8,8%) 3.225,0 3.630,3 (11,2%) Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse 1.567,5 1.699,6 (7,8%) 3.349,9 3.630,3 (7,7%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungen) 390,6 464,8 (16,0%) 820,0 986,3 (16,9%) in % der Umsatzerlöse 25,2% 27,3% (2,1pp) 25,4% 27,2% (1,7pp) AEBITDA 120,6 158,5 (23,9%) 144,2 216,5 (33,4%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse 121,1 158,5 (23,6%) 145,1 216,5 (33,0%) in % der Umsatzerlöse 7,8% 9,3% (1,5pp) 4,5% 6,0% (1,5pp) AEBIT (ohne Wertminderungen) 58,1 101,4 (42,7%) 20,4 97,7 (79,1%) 1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. Darin enthalten sind ausserdem EUR 0,7 Mio. und EUR 1,7 Mio., die der Holding für den am 30. Juni 2026 endenden 3-Monats- bzw. 6-Monatszeitraum zugewiesen wurden. Kochboxen (in EUR Mio.) Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Umsatzerlöse 1 1.059,9 1.174,2 (9,7%) 2.231,9 2.521,3 (11,5%) Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse 1.069,6 1.174,2 (8,9%) 2.301,4 2.521,3 (8,7%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungen) 313,0 346,6 (9,7%) 650,4 748,3 (13,1%) in % der Umsatzerlöse 28,2% 28,4% (0,2pp) 28,0% 28,6% (0,7pp) AEBITDA 167,0 184,8 (9,7%) 271,1 334,6 (19,0%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse 168,4 184,8 (8,9%) 275,8 334,6 (17,6%) in % der Umsatzerlöse 15,2% 15,2% 0,0pp 11,9% 12,8% (0,9pp) AEBIT (ohne Wertminderungen) 131,4 150,5 (12,7%) 200,6 262,7 (23,6%) Fertiggerichte (in EUR Mio.) Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Umsatzerlöse 1 440,4 489,1 (10,0%) 905,7 1.036,7 (12,6%) Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse 448,0 489,1 (8,4%) 957,3 1.036,7 (7,7%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungen) 95,3 131,1 (27,3%) 203,8 267,1 (23,7%) in % der Umsatzerlöse 21,6% 26,8% (5,2pp) 22,5% 25,7% (3,3pp) AEBITDA 13,1 17,0 (23,2%) (13,6) (26,4) (48,3%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse 13,5 17,0 (20,6%) (17,9) (26,4) (32,0%) in % der Umsatzerlöse 3,1% 3,5% (0,4pp) (2,0%) (2,5%) 0,6pp AEBIT (ohne Wertminderungen) 3,0 8,0 (62,6%) (32,9) (45,4) (27,5%) Sonstige (in EUR Mio.) Q2 2026 Q2 2025 YoY HY 2026 HY 2025 YoY Umsatzerlöse 1 48,6 35,9 35,3% 85,6 71,3 20,0% Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse 48,8 35,9 36,1% 89,6 71,3 25,6% Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungen) 12,0 12,3 (2,4%) 22,6 24,2 (6,8%) in % der Umsatzerlöse 20,2% 25,6% (5,4pp) 21,2% 25,3% (4,1pp) AEBITDA (5,8) (3,7) 55,8% (11,7) (8,7) 35,0% AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (5,9) (3,7) 60,2% (12,6) (8,7) 45,3% in % der Umsatzerlöse (10,0%) (7,7%) (2,3pp) (11,8%) (9,0%) (2,8pp) AEBIT (ohne Wertminderungen) (5,9) (3,8) 53,4% (11,9) (8,9) 33,6% Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist ein globales, digital ausgerichtetes FMCG-Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Irland tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im SDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Dublin, Breslau und Warschau. Pressekontakt Martin Becker

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HelloFresh Gruppe +49 (0) 176 1568 1127

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www.hellofreshgroup.com Investor Relations-Kontakt Daniel Álvarez

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