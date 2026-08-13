GFT Aktie 970686 / DE0005800601
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13.08.2026 17:58:41
Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich
Der SDAX befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.
Schlussendlich kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0.23 Prozent auf 18’545.87 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94.065 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’598.53 Zählern und damit 0.518 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’502.64 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’545.87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’679.22 Zählern.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.826 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 18’286.12 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18’221.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der SDAX auf 17’073.11 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.86 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 9.90 Prozent auf 21.21 EUR), INDUS (+ 7.17 Prozent auf 32.90 EUR), secunet Security Networks (+ 6.15 Prozent auf 196.80 EUR), GFT SE (+ 5.45 Prozent auf 23.20 EUR) und Douglas (+ 3.87 Prozent auf 8.33 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil EVOTEC SE (-7.84 Prozent auf 3.55 EUR), Energiekontor (-6.67 Prozent auf 32.20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.56 Prozent auf 15.70 EUR), PNE (-3.38 Prozent auf 7.44 EUR) und HelloFresh (-3.00 Prozent auf 3.33 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 2’464’973 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.121 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
SDAX-Fundamentaldaten
In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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