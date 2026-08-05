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SDAX-Performance 05.08.2026 17:58:13

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der SDAX zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Springer Nature
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Zum Handelsschluss gab der SDAX im XETRA-Handel um 0.44 Prozent auf 18’557.86 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89.632 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.498 Prozent auf 18’732.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’639.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’747.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’555.49 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.525 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der SDAX bei 18’539.82 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18’182.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’186.06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.93 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit ASTA Energy Solutions (+ 3.20 Prozent auf 58.00 EUR), Stabilus SE (+ 2.62 Prozent auf 16.46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.75 Prozent auf 63.90 EUR), Springer Nature (+ 1.50 Prozent auf 18.90 EUR) und Ottobock (+ 1.40 Prozent auf 58.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Basler (-7.03 Prozent auf 23.80 EUR), Energiekontor (-4.31 Prozent auf 34.45 EUR), PNE (-2.65 Prozent auf 10.30 EUR), TeamViewer (-2.53 Prozent auf 6.35 EUR) und pbb (-2.35 Prozent auf 3.33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 807’957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.723 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7.64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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