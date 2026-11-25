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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile 122.31 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81.759 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 33’788.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 413.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +237.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 743.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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