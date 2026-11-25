Vor 3 Jahren wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile 122.31 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81.759 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 33’788.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 413.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +237.89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 743.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch