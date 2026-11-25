Vor 5 Jahren wurde das Bank of America-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47.63 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 209.952 Bank of America-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’195.26 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 24.11.2026 auf 48.56 USD belief. Mit einer Performance von +1.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Bank of America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 332.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch