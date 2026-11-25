Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.07 Prozent schwächer bei 5’202.28 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.058 Prozent höher bei 5’261.70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’258.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’299.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’198.52 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0.057 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’320.47 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’496.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’742.54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2.31 Prozent auf 45.56 GBP), Unilever (+ 2.24 Prozent auf 50.67 GBP), Nestlé (+ 1.01 Prozent auf 87.15 CHF), GSK (+ 1.00 Prozent auf 19.20 GBP) und RELX (+ 0.46 Prozent auf 30.37 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4.60 Prozent auf 112.46 EUR), UniCredit (-3.94 Prozent auf 73.05 EUR), Rolls-Royce (-3.93 Prozent auf 12.51 GBP), Intesa Sanpaolo (-3.83 Prozent auf 5.50 EUR) und Siemens (-3.59 Prozent auf 245.50 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 25’396’012 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 490.329 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch