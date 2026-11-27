Am Freitag steigt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1.04 Prozent auf 5’333.00 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.232 Prozent stärker bei 5’290.18 Punkten in den Handel, nach 5’277.94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’290.18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’336.65 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2.57 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 5’371.41 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 5’441.59 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 4’788.10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7.58 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 4.04 Prozent auf 796.60 EUR), Rio Tinto (+ 3.55 Prozent auf 58.30 GBP), Siemens Energy (+ 3.47 Prozent auf 121.06 EUR), UniCredit (+ 2.96 Prozent auf 76.12 EUR) und Barclays (+ 2.27 Prozent auf 4.11 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Unilever (-0.99 Prozent auf 50.12 GBP), Nestlé (-0.68 Prozent auf 87.05 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR), RELX (-0.55 Prozent auf 30.86 GBP) und GSK (-0.54 Prozent auf 19.35 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 4’185’246 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 436.139 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch