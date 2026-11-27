Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1.07 Prozent stärker bei 5’334.17 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.232 Prozent auf 5’290.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’277.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’290.18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’341.42 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 2.59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’371.41 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 5’441.59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’788.10 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.61 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4.19 Prozent auf 77.03 EUR), Rheinmetall (+ 3.32 Prozent auf 791.10 EUR), Rio Tinto (+ 3.02 Prozent auf 58.00 GBP), Barclays (+ 2.38 Prozent auf 4.11 GBP) und HSBC (+ 1.88 Prozent auf 12.69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR), Unilever (-0.43 Prozent auf 50.40 GBP), Nestlé (-0.35 Prozent auf 87.34 CHF), AstraZeneca (-0.33 Prozent auf 139.64 GBP) und GSK (-0.13 Prozent auf 19.43 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 23’515’745 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 436.139 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 4.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch