Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.71 Prozent fester bei 5’315.65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.232 Prozent auf 5’290.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’277.94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’336.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’290.18 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 2.24 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 5’371.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’441.59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’788.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.23 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4.04 Prozent auf 76.92 EUR), Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 790.20 EUR), Rio Tinto (+ 2.86 Prozent auf 57.91 GBP), Barclays (+ 2.18 Prozent auf 4.10 GBP) und HSBC (+ 1.49 Prozent auf 12.64 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.81 Prozent auf 584.40 EUR), GSK (-0.72 Prozent auf 19.31 GBP), Unilever (-0.49 Prozent auf 50.37 GBP), SAP SE (-0.40 Prozent auf 193.36 EUR) und RELX (-0.33 Prozent auf 30.93 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 11’513’986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 436.139 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch