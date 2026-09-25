grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Die jüngste Schwäche bei Sixt, Nemetschek, Grenke und Jungheinrich biete eine Chance für "Konjunktur-Bullen"./ tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.52 €
|
Abst. Kursziel*:
118.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.57%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
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02.09.26
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14.08.26
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14.08.26
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