Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.64 Prozent tiefer bei 18’110.15 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91.669 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.087 Prozent fester bei 18’243.25 Punkten, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’347.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’107.09 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1.27 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SDAX auf 18’425.59 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SDAX bei 18’373.62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 16’931.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.35 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.67 Prozent auf 60.90 EUR), ATOSS Software (+ 1.64 Prozent auf 92.90 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1.61 Prozent auf 44.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.52 Prozent auf 29.46 EUR) und Ottobock (+ 1.28 Prozent auf 55.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Wacker Neuson SE (-3.22 Prozent auf 24.05 EUR), Hypoport SE (-3.14 Prozent auf 75.50 EUR), KSB SE (-3.00 Prozent auf 807.00 EUR), GFT SE (-2.79 Prozent auf 26.10 EUR) und grenke (-2.64 Prozent auf 11.08 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’694’608 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.202 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch