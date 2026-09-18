Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Suche...
Plus500 Depot

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Entwicklung 18.09.2026 17:58:15

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der SDAX fiel letztendlich.

Hypoport
71.15 CHF -3.08%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.64 Prozent tiefer bei 18’110.15 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91.669 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.087 Prozent fester bei 18’243.25 Punkten, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’347.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’107.09 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1.27 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SDAX auf 18’425.59 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der SDAX bei 18’373.62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 16’931.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.35 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.67 Prozent auf 60.90 EUR), ATOSS Software (+ 1.64 Prozent auf 92.90 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1.61 Prozent auf 44.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.52 Prozent auf 29.46 EUR) und Ottobock (+ 1.28 Prozent auf 55.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Wacker Neuson SE (-3.22 Prozent auf 24.05 EUR), Hypoport SE (-3.14 Prozent auf 75.50 EUR), KSB SE (-3.00 Prozent auf 807.00 EUR), GFT SE (-2.79 Prozent auf 26.10 EUR) und grenke (-2.64 Prozent auf 11.08 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’694’608 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.202 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypoport SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?