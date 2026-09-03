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Index-Bewegung 03.09.2026 17:58:13

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

Für den SDAX ging es heute aufwärts.

OHB
171.44 CHF 2.23%
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Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.83 Prozent höher bei 18’613.10 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 94.437 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.144 Prozent auf 18’485.50 Punkte an der Kurstafel, nach 18’458.97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’636.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’445.90 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1.84 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der SDAX noch bei 18’524.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der SDAX noch bei 18’769.86 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 16’466.86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.25 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 6.45 Prozent auf 26.40 EUR), Energiekontor (+ 4.20 Prozent auf 24.80 EUR), OHB SE (+ 3.71 Prozent auf 184.60 EUR), Jungheinrich (+ 3.52 Prozent auf 26.44 EUR) und grenke (+ 2.95 Prozent auf 11.86 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen STO SE (-3.59 Prozent auf 99.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.19 Prozent auf 32.16 EUR), Adtran Networks SE (-2.18 Prozent auf 22.40 EUR), Einhell Germany vz (-2.01 Prozent auf 73.00 EUR) und PATRIZIA SE (-1.80 Prozent auf 7.08 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 851’189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.141 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.97 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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