EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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02.09.2026 12:26:20
Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittwochmittag im Minus
Der SDAX zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.
Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.47 Prozent leichter bei 18’455.52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 95.544 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.662 Prozent auf 18’606.40 Punkte an der Kurstafel, nach 18’730.44 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’446.56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’606.40 Punkten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2.67 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit 18’302.79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 19’043.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’444.88 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.34 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1.46 Prozent auf 3.20 EUR), grenke (+ 0.52 Prozent auf 11.50 EUR), NORMA Group SE (+ 0.50 Prozent auf 19.96 EUR), CANCOM SE (+ 0.44 Prozent auf 22.60 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0.38 Prozent auf 13.05 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.97 Prozent auf 57.35 EUR), Stabilus SE (-4.69 Prozent auf 15.84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.22 Prozent auf 29.94 EUR), GFT SE (-3.99 Prozent auf 25.25 EUR) und OHB SE (-3.91 Prozent auf 176.80 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 322’785 Aktien gehandelt. Mit 4.184 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.20 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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