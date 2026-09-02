Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.83 Prozent tiefer bei 18’574.17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95.544 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.662 Prozent schwächer bei 18’606.40 Punkten, nach 18’730.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’562.67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’606.40 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 2.04 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 18’302.79 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 19’043.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’444.88 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7.02 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Deutsche Euroshop (+ 1.10 Prozent auf 18.32 EUR), 1&1 (+ 1.07 Prozent auf 23.70 EUR), Shelly (+ 0.98 Prozent auf 62.10 EUR), Energiekontor (+ 0.81 Prozent auf 24.85 EUR) und grenke (+ 0.52 Prozent auf 11.50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GFT SE (-2.47 Prozent auf 25.65 EUR), SMA Solar (-2.43 Prozent auf 56.30 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2.27 Prozent auf 21.50 EUR), Stabilus SE (-2.05 Prozent auf 16.28 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.02 Prozent auf 32.04 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 124’136 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.94 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch