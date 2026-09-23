grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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23.09.2026 12:24:36
Anleihe: Grenkeleasing AG nimmt 100 Mio Fr. bis 2029 auf
Zürich (awp) - Der Leasingspezialist Grenkeleasing AG emittiert unter Federführung von Deutscher Bank und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 2,1769% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 2 Jahre und 358 Tage, bis 28.09.2029 Yield to Mat.: 2,1769% Spread (MS): +160,0 BP Spread (Govt.): +182,0 BP ISIN: CH1612088521 Rating: BBB/BBB (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 30.09.2026
hr/cf
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