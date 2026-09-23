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23.09.2026 12:24:36

Anleihe: Grenkeleasing AG nimmt 100 Mio Fr. bis 2029 auf

grenke
10.28 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Der Leasingspezialist Grenkeleasing AG emittiert unter Federführung von Deutscher Bank und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. 
Coupon:          2,1769%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        2 Jahre und 358 Tage, bis 28.09.2029
Yield to Mat.:   2,1769%
Spread (MS):     +160,0 BP
Spread (Govt.):  +182,0 BP
ISIN:            CH1612088521
Rating:          BBB/BBB (S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 30.09.2026

hr/cf

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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