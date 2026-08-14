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SDAX im Fokus 14.08.2026 15:58:13

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

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Um 15:40 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.45 Prozent auf 18’635.96 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94.092 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.324 Prozent höher bei 18’613.26 Punkten, nach 18’553.07 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’704.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’592.75 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.344 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 18’179.57 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 18’604.36 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 17’198.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.38 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell NORMA Group SE (+ 8.71 Prozent auf 20.85 EUR), TeamViewer (+ 5.34 Prozent auf 6.81 EUR), MLP SE (+ 5.20 Prozent auf 8.29 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.14 Prozent auf 31.70 EUR) und Vincorion (+ 3.72 Prozent auf 22.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-17.39 Prozent auf 26.60 EUR), LPKF Laser Electronics (-7.01 Prozent auf 14.60 EUR), HelloFresh (-6.36 Prozent auf 3.12 EUR), EVOTEC SE (-3.38 Prozent auf 3.43 EUR) und grenke (-2.97 Prozent auf 11.10 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’299’823 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5.403 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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