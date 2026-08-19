grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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19.08.2026 08:36:05
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing-Anbieter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der starke operative Hebel müsse weiterhin hohe Kreditausfälle kompensieren./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.12 €
|
Abst. Kursziel*:
52.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.33%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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