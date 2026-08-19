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grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

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19.08.2026 08:36:05

grenke Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing-Anbieter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der starke operative Hebel müsse weiterhin hohe Kreditausfälle kompensieren./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
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