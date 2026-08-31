August 2026: Experten empfehlen grenke-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Die grenke-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten raten die grenke-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,33 EUR für die grenke-Aktie, was einem Anstieg von 8,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,74 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 17,00 EUR 44,80 19.08.2026 Warburg Research 21,00 EUR 78,88 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 23,00 EUR 95,91 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch