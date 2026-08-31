grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen grenke-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Analysten-Einschätzungen der grenke-Aktie im vergangenen Monat.
Die grenke-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten raten die grenke-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,33 EUR für die grenke-Aktie, was einem Anstieg von 8,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,74 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|17,00 EUR
|44,80
|19.08.2026
|Warburg Research
|21,00 EUR
|78,88
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23,00 EUR
|95,91
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|grenke Buy
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
|02.07.26
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|Warburg Research
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