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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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14.10.2026 09:54:30

Givaudan Buy

Givaudan
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Aromenherstellers zum dritten Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte deshalb ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4’100.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’818.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’827.81 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
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