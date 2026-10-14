Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.10.2026 09:54:30
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Aromenherstellers zum dritten Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte deshalb ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4’100.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’818.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’827.81 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08:21
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|JP Morgan Chase & Co.
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|09:54
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