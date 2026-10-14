Givaudan 3827.81 CHF 1.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Aromenherstellers zum dritten Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte deshalb ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.