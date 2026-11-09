Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3030 auf 4000 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4’048.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4’059.57 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.47%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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