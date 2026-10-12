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13.10.2026 08:03:34

Givaudan Hold

Givaudan
3706.07 CHF 6.99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3030 Franken belassen. Marcus Dunford-Castro lobte am Dienstag die Umsatzentwicklung des Schweizer Aromenproduzenten im dritten Quartal. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’030.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’488.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’706.07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.24%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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08.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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