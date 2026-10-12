Givaudan 3706.07 CHF 6.99% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3030 Franken belassen. Marcus Dunford-Castro lobte am Dienstag die Umsatzentwicklung des Schweizer Aromenproduzenten im dritten Quartal. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.