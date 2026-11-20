Die Givaudan-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4'062,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 4'099,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'084,00 CHF. Zuletzt wechselten 8'771 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 4'137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 58,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 120,07 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Buy für Givaudan-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren