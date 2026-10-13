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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.