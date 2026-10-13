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13.10.2026 10:44:21

Givaudan Underperform

Givaudan
3752.13 CHF 8.32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’886.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3’765.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-23.35%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3’752.13 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.08%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
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