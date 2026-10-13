Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’886.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3’765.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-23.35%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3’752.13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.08%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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