Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3270 auf 3960 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das beschleunigte Wachstum beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei zunehmend eingepreist, schrieb Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngst guten Kursentwicklung liege die Latte höher. Givaudan könne die Erwartungen im nächsten Quartal wohl nicht noch einmal so deutlich übertreffen./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’960.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’920.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’921.23 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.99%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
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