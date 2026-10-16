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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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16.10.2026 11:05:33

Givaudan Neutral

Givaudan
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3270 auf 3960 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das beschleunigte Wachstum beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei zunehmend eingepreist, schrieb Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngst guten Kursentwicklung liege die Latte höher. Givaudan könne die Erwartungen im nächsten Quartal wohl nicht noch einmal so deutlich übertreffen./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’960.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’920.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’921.23 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.99%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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