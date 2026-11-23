Im SIX SX-Handel kam die Givaudan-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4'047,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'552 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4'050,00 CHF zu. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'990,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4'030,00 CHF. Bisher wurden heute 626 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 36,60 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,29 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 120,07 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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