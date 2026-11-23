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|Givaudan-Performance im Blick
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23.11.2026 10:02:22
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 3’225.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.031 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.55 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 20.11.2026 auf 4’049.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 25.55 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 37.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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