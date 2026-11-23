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23.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Montagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 4'070,00 CHF.
Das Papier von Givaudan legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 4'070,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'652 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'075,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'030,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'187 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4'137,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 120,07 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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