Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’100.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’775.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’784.82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.33%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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|JP Morgan Chase & Co. verleiht Givaudan-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.ch)
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|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
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|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
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