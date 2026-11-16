FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 4300 auf 4600 angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber Symrise und DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemaßnahmen./rob/ag/tih;