Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 3'275,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Givaudan-Aktie bis auf 3'229,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'277,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'986 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 9,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 27,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,83 CHF je Givaudan-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,70 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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