Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.42 Prozent höher bei 2’331.49 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.159 Prozent fester bei 2’325.43 Punkten in den Handel, nach 2’321.73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2’325.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’332.28 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.405 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’288.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2’106.27 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 1’992.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.39 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.39 Prozent auf 210.50 CHF), Logitech (+ 2.99 Prozent auf 84.60 CHF), Nestlé (+ 1.69 Prozent auf 80.40 CHF), Lindt (+ 1.23 Prozent auf 9’455.00 CHF) und Alcon (+ 1.01 Prozent auf 59.82 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-0.81 Prozent auf 37.84 CHF), Givaudan (-0.73 Prozent auf 3’256.00 CHF), Roche (-0.22 Prozent auf 364.70 CHF), Partners Group (-0.16 Prozent auf 729.60 CHF) und Zurich Insurance (-0.14 Prozent auf 588.40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 966’532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 6.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch