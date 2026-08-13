Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag Verlust reich
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 3'256,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 3'256,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'251,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'277,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'653 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 21,19 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,83 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 117,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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