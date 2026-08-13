Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3'276,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 3'276,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'489 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'269,00 CHF ein. Bei 3'277,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197 Givaudan-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,65 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Abschläge von 21,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,83 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,70 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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