Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.26 Prozent fester bei 14’487.41 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.686 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.075 Prozent fester bei 14’460.27 Punkten, nach 14’449.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’487.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’459.68 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.596 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SMI mit 14’266.18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SMI 11’978.85 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.36 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3.17 Prozent auf 84.74 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.96 Prozent auf 207.60 CHF), Swisscom (+ 0.95 Prozent auf 639.50 CHF), Alcon (+ 0.91 Prozent auf 59.76 CHF) und Swiss Life (+ 0.73 Prozent auf 940.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-1.23 Prozent auf 37.68 CHF), Novartis (-0.16 Prozent auf 124.00 CHF), Sika (-0.13 Prozent auf 192.85 CHF), Holcim (-0.11 Prozent auf 71.80 CHF) und Givaudan (-0.09 Prozent auf 3’277.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 328’731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 313.070 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.37 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.22 Prozent.

Redaktion finanzen.ch