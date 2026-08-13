Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
13.08.2026 09:28:23
Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu
So bewegt sich der SMI am Donnerstag.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.26 Prozent fester bei 14’487.41 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.686 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.075 Prozent fester bei 14’460.27 Punkten, nach 14’449.47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’487.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’459.68 Zählern.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.596 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SMI mit 14’266.18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SMI 11’978.85 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.36 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3.17 Prozent auf 84.74 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.96 Prozent auf 207.60 CHF), Swisscom (+ 0.95 Prozent auf 639.50 CHF), Alcon (+ 0.91 Prozent auf 59.76 CHF) und Swiss Life (+ 0.73 Prozent auf 940.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-1.23 Prozent auf 37.68 CHF), Novartis (-0.16 Prozent auf 124.00 CHF), Sika (-0.13 Prozent auf 192.85 CHF), Holcim (-0.11 Prozent auf 71.80 CHF) und Givaudan (-0.09 Prozent auf 3’277.00 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 328’731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 313.070 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.37 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.22 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’475.13
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.