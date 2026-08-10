Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 3'343,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'557 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'342,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'360,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'418 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 23,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 74,19 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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