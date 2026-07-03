GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
62.30 €
|
Abst. Kursziel*:
12.36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
62.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.46%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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