GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen GEA-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das GEA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 261.917 GEA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 64.90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 16’998.43 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 16’998.43 EUR, was einer positiven Performance von 69.98 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 10.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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