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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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22.07.2026 08:10:47

GEA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,50 Euro belassen. Diese hätten seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Neutral
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
62.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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