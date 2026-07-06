GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62.80 €
|
Abst. Kursziel*:
2.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.20%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
03.07.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.07.26