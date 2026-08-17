Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 -0.2%  SPI 20’279 -0.2%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’444 0.0%  Euro 0.9378 -0.2%  EStoxx50 6’559 0.3%  Gold 4’401 0.6%  Bitcoin 51’175 0.2%  Dollar 0.8075 -0.7%  Öl 88.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
TKB-Aktie unbeeidruckt: Susanne Brandenberger scheidet Ende Mai 2027 aus Bankrat aus
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Plus500 Depot

arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erfolg erzielt 17.08.2026 09:31:00

arGEN-X-Aktie hebt ab: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur

arGEN-X-Aktie hebt ab: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur

Der Biotech-Spezialist arGEN-X hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt.

arGEN-X
793.00 EUR 8.36%
Kaufen Verkaufen
Die Studie mit der Infusion Vyvgart Hytrulo (Efgartigimod Alfa und Hyaluronidase-qvfc) habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Montag mit. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs deutlich zu.

Konkret zeigten die mit Efgartigimod behandelten Patienten in der Studienpopulation mit sogenannter kombinierter immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) und Dermatomyositis (DM) in Woche 52 eine statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserung im Vergleich zu den mit Placebo behandelten Patienten, wie es weiter hiess. Die beiden Krankheiten sind Formen der Myositis. Bei denjenigen Patienten, die mit dem Medikament behandelt worden seien, hätten sich ab Woche 4 statistisch relevante Verbesserungen gezeigt. Diese hätten während der gesamten Behandlungsdauer angehalten.

arGEN-X verkauft Vyvgart mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa schon länger zur Behandlung der Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (Mg), einer schweren Muskelschwäche. Das Mittel gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Vyvgart treibt die Geschäfte des Unternehmens denn auch kräftig an. So schnellte der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um rund 60 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Dollar nach oben, und der Gewinn schwoll mit 838 Millionen Dollar auf fast das Doppelte an.

Für die arGEN-X-Aktie geht es an der Euronext zeitweise 8,35 Prozent auf 790,70 Euro nach oben.

AMSTERDAM (awp international)

Weitere Links:

arGEN-X-Aktie sinkt: Pipeline-Ausbau durch Forte-Übernahme
arGEN-X-Aktie verliert: Vyvgart sorgt für Umsatzschub im ersten Quartal
arGEN-X: Geschäfte mit Muskelschwäche-Medikament Vygart laufen prächtig

Bildquelle: bluebay2014/stock.adobe.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu arGEN-X N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.26 arGEN-X Neutral UBS AG
06.08.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
27.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.85 SXBVXU
Short 15’251.71 13.71 SRBCQU
Short 15’795.81 8.99 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’358.80 17.08.2026 10:15:31
Long 13’772.52 19.99 S1BOXU
Long 13’464.05 13.97 STBJYU
Long 12’871.06 8.91 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.