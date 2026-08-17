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Edelmetall im Fokus 17.08.2026 08:36:00

Gold nimmt die 4'400-Dollar-Marke ins Visier - So weit ging es seit dem Jahrestief nach oben

Gold nimmt die 4'400-Dollar-Marke ins Visier - So weit ging es seit dem Jahrestief nach oben

Der Goldpreis hat zum Start in die Woche an die zuletzt positive Tendenz angeknüpft.

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Goldpreis
4402.22 USD 0.59%
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In der Nacht auf Montag war der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) zeitweise wieder über die Marke von 4'400 Dollar geklettert. Das Niveau konnte der Goldpreis zwar nicht ganz halten, lag aber mit 4'394 Dollar immer noch 0,4 Prozent über dem Stand vom Freitagabend.

Goldpreis seit Jahrestief deutlich gestiegen

Damit baute der Goldpreis sein Plus seit dem Jahrestief von 3'943 Dollar Ende Juni auf etwas mehr als elf Prozent aus. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch rund 1'200 Dollar oder etwas mehr als ein Fünftel weniger als Ende Januar.

Rekordhoch von knapp 5'600 Dollar

Damals hatte der Goldpreis nach einer für die Anlageklasse beispiellosen Rally, innerhalb der sich der Kurs in etwas mehr als zwei Jahren in etwa verdreifacht hat, das Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar erreicht. Grund für den starken Anstieg waren unter anderem Kriege, Handelskonflikte, sinkende Zinsen, hohe Staatsschulden und Zentralbankkäufe.

Experten sehen weiteres Potenzial

Einige Experten trauen dem Gold in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg zu; eine schnelle Rückkehr zu Kursen über der Marke von 5.000 Dollar halten sie allerdings nicht für möglich. Die von Bloomberg befragten Experten gehen im Schnitt davon aus, dass der Preis für eine Feinunze Gold bis zum Jahresende auf knapp 4.500 Dollar ansteigt.

Zu den Optimisten zählen unter anderem die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie haben das Ziel für Dezember auf 4.900 Dollar gesetzt.

LONDON (awp international)

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