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Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

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17.08.2026 07:12:30

Ottobock Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen für den Orthopädietechnik-Spezialisten am Freitag an den soliden Quartalsbericht an. Das geringere Kursziel begründet er mit höheren Kapitalkosten und einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.40 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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