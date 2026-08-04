Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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17.08.2026 07:12:30
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen für den Orthopädietechnik-Spezialisten am Freitag an den soliden Quartalsbericht an. Das geringere Kursziel begründet er mit höheren Kapitalkosten und einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.40 €
|
Abst. Kursziel*:
53.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.46%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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