GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.07%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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