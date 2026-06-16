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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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16.06.2026 08:33:23

GEA Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Buy
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.07%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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15.06.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 GEA Hold Warburg Research
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